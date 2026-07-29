Luna llena del ciervo se verá en el cielo esta semana

Conocida como la luna del ciervo, saldrá por el este y alcanzará su máxima iluminación el miércoles a las 10:36 p.m., hora de Miami, según The Old Farmer’s Almanac. Sin embargo, parecerá llena antes y después de ese momento.

Quienes quieran observarla tendrán “flexibilidad, siempre que estén en un lugar sin luces intensas y tengan una vista bastante despejada del cielo”, dijo Noah Petro, jefe del Laboratorio de Geología, Geofísica y Geoquímica Planetarias del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, en Greenbelt, Maryland.

La Luna aparecerá baja en el cielo del hemisferio norte. En el hemisferio sur se verá a mayor altura, aunque no tanto como la luna llena de junio, de acuerdo con EarthSky.

Las lunas llenas suelen seguir una trayectoria similar al recorrido diurno del Sol seis meses antes y seis meses después. Esto significa que el recorrido de la luna del ciervo se parecerá al arco que describe el Sol en enero, según EarthSky.

Próximas lunas llenas

Quedan cinco lunas llenas en 2026. En noviembre y diciembre habrá superlunas, que ocurren cuando el satélite se encuentra más cerca de la Tierra y parece más grande y brillante.

Estas son las lunas llenas restantes, de acuerdo con Farmers’ Almanac: