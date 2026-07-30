Aumento en las jubilaciones y asignaciones para agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el nuevo incremento en jubilaciones y asignaciones para agosto, de acuerdo con el dato de la inflación de junio, al que se suma el pago del bono extraordinario de $70 mil, congelado desde marzo de 2024.

A partir de agosto, la jubilación mínima será de $419.734,71. Con la incorporación del bono extraordinario de $70.000, el ingreso total para quienes perciben el haber mínimo ascenderá a $489.734,71.

La actualización también alcanza a otras prestaciones previsionales. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasará a $335.787,76, o $405.787,76 con bono, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) serán de $293.815,85, alcanzando $363.815,85 con el refuerzo extraordinario. En tanto, la Pensión para Madres de Siete Hijos tendrá el mismo valor que la jubilación mínima: $419.734,71, o $489.734,71 con bono.