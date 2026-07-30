Aumento en las jubilaciones y asignaciones para agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el nuevo incremento para sus prestaciones, de acuerdo con el dato de la inflación de junio, al que se suma el pago del bono extraordinario de $70 mil, congelado desde marzo de 2024.
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el nuevo incremento en jubilaciones y asignaciones para agosto, de acuerdo con el dato de la inflación de junio, al que se suma el pago del bono extraordinario de $70 mil, congelado desde marzo de 2024.

A partir de agosto, la jubilación mínima será de $419.734,71. Con la incorporación del bono extraordinario de $70.000, el ingreso total para quienes perciben el haber mínimo ascenderá a $489.734,71.

La actualización también alcanza a otras prestaciones previsionales. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasará a $335.787,76, o $405.787,76 con bono, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) serán de $293.815,85, alcanzando $363.815,85 con el refuerzo extraordinario. En tanto, la Pensión para Madres de Siete Hijos tendrá el mismo valor que la jubilación mínima: $419.734,71, o $489.734,71 con bono.

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