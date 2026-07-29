Atacaron a tiros a un micro con hinchas de River en Quilmes

Un grupo de hinchas de River sufrió una emboscada a tiros este sábado por la noche en el barrio La Cañada, en Quilmes Oeste, cuando regresaba en micro desde el Monumental hacia Rafael Calzada tras el partido ante Barracas Central, en el que el equipo de Núñez cayó 1-0.

El ataque contra el micro de la agrupación Pasco Monumental dejó tres personas con heridas de bala y otras dos con politraumatismos. Los agresores, que serían integrantes de una facción de la barra brava de Quilmes, están prófugos.

El ataque comenzó sobre la calle Zapiola, cerca del arroyo Las Piedras. El chofer del colectivo redujo la velocidad y, en ese momento, una lluvia de piedras impactó contra la carrocería del vehículo.

Los pasajeros intentaron responder la agresión con más piedras y varios de ellos bajaron del colectivo para pelear. En medio del cruce, dos hombres que iban en moto sacaron armas de fuego y tiraron a matar contra los hinchas del club de Núñez.