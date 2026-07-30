El Gobierno disolvió el Coro Nacional de Niños

El Gobierno de Javier Milei dispuso la disolución del Coro Nacional de Niños, una agrupación que funcionaba desde hacía 59 años. En su lugar estableció la creación de un Programa de Formación Artística para niños y adolescentes.

La decisión fue oficializada a través del decreto 687/2026, firmado por el Presidente y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que modificó la normativa que había dado origen al Coro Nacional en noviembre de 1967.

El nuevo decreto eliminó la denominación institucional del Coro de Niños y mantuvo únicamente al Coro Polifónico Nacional dentro de la órbita de la Secretaría de Cultura de la Nación. Al mismo tiempo, instruyó al organismo encabezado por Leonardo Cifelli a implementar un programa orientado a la formación y promoción cultural de las nuevas generaciones.

Según los argumentos expuestos por el Poder Ejecutivo, las actividades que desarrollaba la agrupación infantil podrán continuar mediante "acciones y programas de formación, perfeccionamiento y desarrollo artístico de alcance más amplio".