Cayó un helicóptero en San Juan: hay 7 muertos

En la mañana del miércoles 29 de julio, una aeronave contratada por la Agencia Federal de Emergencias y enviada a combatir los incendios forestales que se están desarrollando en la provincia de La Rioja, cayó de camino a dicha provincia. El accidente sucedió a la altura del Parque Provincial Ischigualasto y los 7 tripulantes que contaba la nave perdieron la vida.

Según informaron, el último contacto que se tuvo con el helicóptero fue a las 10:26 de esta mañana y, posteriormente, otra aeronave que pasó por la zona divisó los restos y alertó a las autoridades del lugar. Se desplegó un operativo policial para proceder con la búsqueda de los cuerpos y realizar todas las investigaciones pertinentes para esclarecer lo sucedido.

El Ministerio de Seguridad de la provincia confirmó las identidades de los fallecidos: el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos; el director de Protección Civil, Carlos Heredia; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; el piloto de la aeronave, Matías Valenzuela; y los brigadistas de la AFE Andrés y Rodrigo Aimeta.