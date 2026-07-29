El Gobierno modificó el protocolo policial ante amenazas de ataques en escuelas

El Gobierno modificó el protocolo de actuación de las fuerzas federales frente a posibles delitos detectados en redes sociales, luego del aumento de amenazas de ataques contra escuelas y otros lugares públicos que tuvo su pico meses atrás.

La medida se implementó a través de la Resolución 725/2026 del Ministerio de Seguridad, publicada este miércoles en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Alejandra Monteoliva.

La norma modifica un artículo de una resolución de 2024 que regula las tareas preventivas de la Policía Federal y las fuerzas de seguridad en sitios web y fuentes digitales abiertas.

Mantiene como principio general la protección de los datos personales de niños, niñas y adolescentes: el personal policial no puede tratar información sensible ni publicaciones de menores sin una orden judicial, y debe suspender cualquier tarea de monitoreo en cuanto detecte que involucra a un menor, dejando constancia en un libro de registro y avisando a la autoridad responsable.