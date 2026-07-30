Tras el impacto en redes sociales de la llamada "campaña antiargentina", el presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica la Ley de Migraciones para prohibir la entrada al país o expulsar a aquellos ciudadanos extranjeros que "inciten al odio" contra la Argentina.

"Frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país", anunció la cuenta oficial de la Oficina del Presidente en X.

El objetivo del decreto 681/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, es modificar la Ley de Migraciones N°25.871 para "que no pueda ingresar o permanecer en el país el extranjero que hubiere realizado o participado en actos de ultraje de símbolos patrios nacionales".

La medida alcanza a "todos aquellos extranjeros que hubieren dirigido mensajes de odio, ya sea en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino en su conjunto, o contra algún ciudadano argentino, motivado en la nacionalidad de este último".

El Gobierno justificó la firma de este DNU aludiendo a lo que describió como "recientes manifestaciones de hostilidad" que se habrían producido contra el país, en referencia a la denominada "campaña antiargentina", las acusaciones de racismo y las teorías conspirativas que circularon en redes sociales durante el Mundial 2026.