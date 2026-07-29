Desplazaron a Darío Genua de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, desplazó este martes a Darío Genua de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. La salida dejó vacante un cargo con influencia sobre organismos científicos, tecnológicos y de telecomunicaciones, mientras la Casa Rosada define al reemplazante.

La salida fue una decisión directa de Santilli, atribuyeron diversas fuentes del entorno oficialista. Después de ser notificado, Genua presentó la renuncia. En la estructura actual, el jefe de Gabinete ya tiene una terminal propia dentro de esa dependencia, el subsecretario de Ciencia y Tecnología, José Luis Acevedo.

De esta forma, la secretaría conserva bajo su órbita al Conicet, el organismo con mayor dotación de toda la Administración Pública Nacional, con 25.805 personas, según el último recuento del INDEC. También siguen en esa estructura la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Centro Nacional de Ciberseguridad y la empresa VENG.