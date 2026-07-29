Cristina llevará su condena ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

En su carta, Kirchner afirmó que el proceso en su contra no debe analizarse únicamente como una serie de decisiones judiciales que considera equivocadas. Según planteó, se trata de “graves violaciones de derechos humanos” vinculadas también con un “machismo estructural” que, a su entender, persiste en sectores del Poder Judicial argentino.

La exmandataria sostuvo que durante años fue juzgada no solo por sus actos, sino también por su condición de mujer y por haber ejercido el liderazgo político con firmeza. En esa línea, cuestionó que sea la única mujer que fue electa y reelecta presidenta y, al mismo tiempo, la única expresidenta condenada por la Corte Suprema. “¿En serio alguien puede pensar que eso es una casualidad?”, planteó.

También vinculó la persecución que denuncia con el atentado que sufrió el 1 de septiembre de 2022. Para Kirchner, el nivel de violencia y estigmatización al que fue sometida funcionó como un incentivo para que se atentara contra su vida y constituye una expresión del machismo que todavía existe en instituciones que deberían garantizar igualdad e imparcialidad.

En otro tramo de la carta, la expresidenta amplió sus críticas al funcionamiento de la Justicia y sostuvo que el fenómeno no se limita a la Argentina. Según afirmó, en distintos países se utiliza el sistema judicial para neutralizar a dirigentes políticos con respaldo popular que no pudieron ser derrotados en las urnas.

“Una democracia deja de ser plenamente democrática cuando los jueces sustituyen la voluntad popular”, señaló. Para Kirchner, los procesos judiciales pierden legitimidad cuando dejan de buscar la verdad y se convierten en herramientas de “persecución y proscripción política”.

La presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU será, según explicó, una nueva instancia en su estrategia de defensa. “Responderé con más Derecho, con más democracia y con más verdad”, sostuvo.