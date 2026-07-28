Argentina será sede del 2do Campeonato Mundial de la Pizza y la Empanada

Argentina vuelve a ponerse a la cabeza del mapa gastronómico mundial. Los días 2, 3 y 4 de septiembre, la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE) -la única entidad que nuclea a la totalidad de las pizzerías y casas de empanadas del país, con 86 años de historia institucional- será sede por segunda vez del Campeonato Mundial de la Pizza y la Empanada®️, en el marco de HOTELGA, en La Rural de Palermo.

Tras el rotundo éxito de la primera edición, este año el campeonato redobla su escala: APYCE desplegará un predio de 800 metros cuadrados, equipado con 12 hornos, un escenario central, pantalla gigante y el emblemático Muro de la Fama, Una infraestructura que consolida al certamen como el evento del rubro pizzero más importante del año, no solo en Argentina sino en todo el continente; donde cientos de participantes de todo el mundo pondrán a prueba su talento frente al público.

"Abrimos la inscripción hace apenas veinte días y ya superamos las doscientas inscripciones de participantes de distintos países. La respuesta fue realmente extraordinaria y la convocatoria continúa abierta. Este crecimiento confirma que el Campeonato de APYCE se ha consolidado como uno de los encuentros de la pizza más importantes del mundo", destacó Lorena Fernández, presidenta de APYCE.

Doce categorías en competencia

El mundial reunirá a competidores de todo el planeta en doce categorías, donde deberán demostrar su técnica, creatividad y pasión:

Muzzarella Argentina

Fugazzeta Argentina

Pizza Gourmet

Pizza a la Piedra clásica

Pizza Romana

New York Style

Pizza Napolitana STG

Empanada de Carne clásica

Empanada regional

Acrobacia (Free Style)

Velocidad en estirado

Masa más grande



Los interesados pueden inscribirse ingresando en:

https://apyce.org/campeonato-mundial-de-la-pizza-y-la-empanada-2026/

En su primera edición, Argentina ya había recibido a profesionales pizzeros y empanaderos de Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Italia, México, Perú, Luxemburgo, Panamá, Paraguay, Senegal, Suecia, Uruguay y Venezuela y Estados Unidos: una muestra de la proyección internacional que hoy consolida al campeonato de APYCE como referencia del rubro a nivel mundial.

Durante las tres jornadas, de 11 a 20 horas, los concursantes prepararán y cocinarán pizzas y empanadas en vivo frente al público, utilizando hornos provistos por FN Fornitalia y FORNO.ar, y presentarán sus creaciones ante el jurado desde una plataforma central, con transmisión en pantalla gigante para los asistentes. La organización contará además con 20 jueces de piso y 4 jueces de MEP, responsables de supervisar la manipulación de los alimentos con estándares profesionales.

Un jurado de lujo, único en la región

El campeonato reunirá a un jurado internacional de más de 30 distinguidos miembros: periodistas especializados, chefs, pizzeros, campeones mundiales e instructores certificados por la Scuola Italiana Pizzaioli (Italia), junto a reconocidos referentes gastronómicos locales e internacionales. Un cuerpo evaluador de esta magnitud y trayectoria no tiene antecedentes en un evento del rubro organizado en Argentina.

Entre los jurados argentinos se destacan: Pietro Sorba (periodista gastronómico), Jimena Monteverde (cocinera y conductora de TV), Coco Carreño (chef, fundado de "Felice Pizzería Napolitana" y conductor de TV), Franco Kalifón (Kalis Pizza), el chef Diego Gaona (chef y conductor de TV), Juan Solorza (chef patagónico), Sergio Moro (chef y asesor gastronómico), Guillermo Kellmer (Clarín.com) y Sebastián Ríos (La Nación), entre otros.

Desde el exterior llegan referentes de primer nivel internacional:

Jesús Marquina, “Il Dottore Marquinetti” (España): chef, asesor y embajador de la pizza en España por la Asociación de Pizzerías Italianas (API).

Massimo Quondamatteo (Italia): Master Istruttore de la Scuola Italiana Pizzaioli, especializado en panificación y pastelería.

Duilio Girotto (Italia): jurado del Campionato Mondiale della Pizza de Parma durante los últimos 8 años

Jaqueson Dichoff (Brasil): chef y pizzaiolo, miembro de la Asociación Italiana de Chefs.

Angello Bertini (Perú): pizzaiolo, Master Istruttore de la Scuola Italiana Pizzaioli.

Chef Yogui (México): chef y conductor de TV.

Fabio Nicotra (Italia): CEO de FN Fornitalia,

Germán Lucarelli (USA): fundador y chef ejecutivo de "The lost fire"

entre otros.

La presencia de este jurado realza el nivel de excelencia y prestigio internacional del campeonato organizado por APYCE.

Premios de alcance mundial

Al término de cada jornada se revelarán los ganadores de las distintas categorías, hasta coronar al “Campeón Mundial de la Pizza” y al “Campeón Mundial de la Empanada”, cuyos nombres quedarán registrados en el Muro de la Fama.

El ganador del Campeonato Mundial de la Pizza obtendrá un viaje a Parma, Italia, para representar a la Argentina en la 34ª edición del Campeonato Mundial de la Pizza en 2027, además de un horno Pro Gas 12 de FN Fornitalia. Además obtendrá un cheque de USD 5.000 de descuento en la compra de un horno napolitano de la empresa FORNO.ar.

El segundo puesto recibirá un horno FN 2 y el tercero una amasadora Mix15, ambos de FN Fornitalia.

Todos los inscriptos recibirán certificado de participación, y habrá premios sorpresa, trofeos para el 1°, 2° y 3° puesto de cada categoría, productos de los sponsors y becas en la Escuela APYCE.

Masterclasses

El evento contará con dos masterclasses a cargo de Diego Dávila, Director de la Escuela Profesional APYCE -que este año celebra 20 años formando profesionales pizzeros-, y el embajador Miguel Sánchez, sobre “Pizza argentina al molde” y “Pizza al estilo napolitano”, ambas patrocinadas por FN Fornitalia, que además ofrecerá una capacitación en su showroom para que los participantes prueben los hornos que utilizarán en el campeonato y despejen todas sus dudas sobre este evento mundial de esta magnitud.

Sponsors y Acompañan

El campeonato cuenta con el respaldo de Milkaut Argentina, DGMaq, Le 5 Stagioni, Molinos Cañuelas, La Canzonetta, Dos Santos Pereira, Baires Cocina, Campo-Lac, Delicias Doradas, Don Fabián, Barraza y Mozzari.

Acompañan Marca País y el Sindicato de Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros de Buenos Aires.

El campeonato está compuesto de 12 categorías donde cientos de participantes demostrarán sus habilidades