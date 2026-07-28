Javier Milei presenta en cadena nacional la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

El presidente Javier Milei volverá a utilizar la cadena nacional para presentar uno de los proyectos de mayor relevancia política e institucional de su gestión. El jefe de Estado explicará el próximo jueves por la noche los principales lineamientos de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una iniciativa que considera estratégica para consolidar el programa económico del Gobierno y establecer nuevos límites legales al funcionamiento de la autoridad monetaria.

El mensaje estará centrado en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central: la redefinición de su misión para priorizar la preservación del valor de la moneda, la prohibición expresa de financiar al Tesoro mediante emisión monetaria y un endurecimiento de las condiciones para remover al presidente y a los directores de la entidad.

El mensaje presidencial está previsto, en principio, para emitirse entre las 20 y las 21, aunque el horario todavía no fue definido de manera oficial. La realización de la cadena nacional será confirmada este martes por el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada.