Rusia emitió una orden de búsqueda internacional contra el creador de Telegram

Rusia anunció este miércoles que busca la detención del fundador de Telegram, Pável Dúrov, sobre la base de acusaciones de “complicidad con el terrorismo”, alegando que permitió que la plataforma fuera utilizada para el reclutamiento por parte de los servicios de seguridad de Ucrania.

Dúrov, nacido en Rusia, es un empresario tecnológico serial que vive fuera del país desde hace años y posee pasaportes francés y de los Emiratos Árabes Unidos. Ha chocado con frecuencia con las autoridades rusas a medida que Moscú endureció su control sobre internet.

Su mensajería Telegram es una de las principales plataformas de comunicación del país, y las autoridades han intentado en reiteradas ocasiones bloquear el acceso o frenar su éxito, en un intento por presionar a Dúrov para que entregue datos de usuarios o empujar a los rusos a usar una alternativa estatal sin cifrado.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) informó que había iniciado un proceso de búsqueda internacional contra Dúrov, quien también es el director ejecutivo de Telegram. “Se emitió un aviso de búsqueda internacional... para el jefe de la administración de Telegram, P. Dúrov”, indicó en un comunicado. No estaba claro qué tipo de notificación de búsqueda había emitido Rusia ni si otros países u organismos de aplicación de la ley la aceptarían o cumplirían con ella.