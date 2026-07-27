Máxima de Holanda la primera reina en el Orgullo LGTBIQ+

Máxima de Holanda ha inaugurado este sábado el World Pride 2026 en Ámsterdam y se ha convertido en la primera reina que participa en la apertura de un Orgullo LGTBIQ+, un gesto con fuerte carga institucional en el año en que Países Bajos conmemora 25 años de matrimonio igualitario y en una ciudad que espera hasta un millón de personas durante dos semanas de celebraciones. Su presencia histórica ha dejado tanto duras críticas como grandes elogios.

La reina ha presidido el arranque de la cita en el Vondelpark, junto a la alcaldesa de Ámsterdam Femke Halsema, y ha defendido la visibilidad, la emancipación y los derechos de la comunidad LGTBIQ+ en un evento que se celebra por primera vez en la capital neerlandesa y se prolongará hasta el 8 de agosto. Durante su intervención, la soberana ha pedido: “Sosteneos los unos a los otros y apoyaos mutuamente y disfrutad”.

También ha formulado la frase que ha concentrado la atención política y social de la jornada: “Poder ser uno mismo, amar a quien quieras, ¿no es eso lo normal?”, para responder a continuación que, por desgracia, todavía “eso no es algo que se dé por sentado”. La Casa Real neerlandesa ha difundido imágenes del acto y ha resumido la jornada con un mensaje: “Ámsterdam se tiñe con todos los colores del arcoíris”.