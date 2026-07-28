Terremoto en Japón: 7,1 de magnitud y alerta de tsunami

Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 en la escala abierta de Richter ha sacudido a primera hora de este martes la prefectura de Kumamoto, en la isla de Kyushu, según ha indicado la Agencia Meteorológica de Japón, sobre el considerable movimiento sísmico.

La Agencia Meteorológica de Japón ha emitido una alerta de tsunami para zonas del suroeste del país.

Las autoridades han indicado así que el epicentro del temblor se encuentra frente a la isla de Kyushu, con un hipocentro situado a una profundidad de 10 kilómetros, sin que por ahora haya informaciones sobre posibles víctimas o daños materiales.