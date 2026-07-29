"Macuco Safari informa que alrededor del mediodía de este martes se produjo un accidente con una de sus embarcaciones durante una excursión en las Cataratas del Iguazú. Seis personas viajaban a bordo, incluyendo cuatro turistas neerlandeses", indicó la compañía en el mensaje, difundido por distintos medios locales.
Esto dijo la empresa a cargo de la excursión donde murió un turista en las Cataratas
La empresa brasileña Macuco Safari, responsable de la excursión en la que un turista murió tras el vuelco de una lancha en las Cataratas del Iguazú, emitió un comunicado oficial en el que confirmó el accidente, lamentó la víctima fatal y aseguró que colabora con la investigación de las autoridades.
La firma también sostuvo que "todos fueron rescatados inmediatamente después del incidente" y que "dos de ellos fueron trasladados al hospital de Foz do Iguaçu". Sin embargo, aclaró que "a pesar de los esfuerzos de los equipos de rescate, una de las víctimas falleció", en referencia al turista neerlandés de 26 años.
En el mismo texto, Macuco Safari expresó "su más sentido pésame por el fallecimiento de uno de los turistas" y extendió "sus condolencias a la familia y amigos de la víctima". Además, afirmó que continúa brindando asistencia a los sobrevivientes y a sus allegados.
Por último, la empresa aseguró que "las autoridades competentes investigarán las causas del accidente" y remarcó que "está cooperando plenamente, proporcionando toda la información necesaria para la investigación". También señaló que posee todas las certificaciones y licencias requeridas para operar sus embarcaciones.