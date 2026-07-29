Esto dijo la empresa a cargo de la excursión donde murió un turista en las Cataratas

La empresa brasileña Macuco Safari, responsable de la excursión en la que un turista murió tras el vuelco de una lancha en las Cataratas del Iguazú, emitió un comunicado oficial en el que confirmó el accidente, lamentó la víctima fatal y aseguró que colabora con la investigación de las autoridades.

"Macuco Safari informa que alrededor del mediodía de este martes se produjo un accidente con una de sus embarcaciones durante una excursión en las Cataratas del Iguazú. Seis personas viajaban a bordo, incluyendo cuatro turistas neerlandeses", indicó la compañía en el mensaje, difundido por distintos medios locales.