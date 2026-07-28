El Gobierno invertirá u$s22 millones para llevar Starlink a 6.000 escuelas rurales

El Gobierno anunció un programa para llevar internet satelital de alta velocidad a 6.000 escuelas rurales y zonas aisladas de la Argentina, con una inversión aproximada de u$s22 millones. La iniciativa fue presentada por el presidente Javier Milei durante su discurso en la Exposición Rural y ahora detallada por el vocero presidencial Adrián Ravier, quien explicó el acuerdo entre ENACOM y Starlink para ampliar la conectividad educativa.

El proyecto apunta a establecimientos que actualmente cuentan con una conexión limitada o que directamente no tienen acceso a internet. Según explicó Ravier, el objetivo es que la ubicación geográfica deje de ser un impedimento para que alumnos y docentes puedan acceder a herramientas digitales, contenidos educativos y nuevas oportunidades de aprendizaje.

El programa funcionará mediante un esquema de cooperación entre el sector público y el privado. Según explicó Ravier, el servicio aportará los recursos necesarios para la primera etapa del despliegue, mientras que ENACOM tendrá a su cargo parte del financiamiento y la implementación del servicio: "Starlink realizará un aporte de 6000 kits completos de conectividad satelital, incluyendo los equipos, los accesorios, la logística y 2 años de servicio de Internet prioritario de ultrabaja latencia, con capacidad de hasta 5 terabytes de consumo por establecimiento", detalló.