El Gobierno anunció un programa para llevar internet satelital de alta velocidad a 6.000 escuelas rurales y zonas aisladas de la Argentina, con una inversión aproximada de u$s22 millones. La iniciativa fue presentada por el presidente Javier Milei durante su discurso en la Exposición Rural y ahora detallada por el vocero presidencial Adrián Ravier, quien explicó el acuerdo entre ENACOM y Starlink para ampliar la conectividad educativa.
El Gobierno invertirá u$s22 millones para llevar Starlink a 6.000 escuelas rurales
El proyecto apunta a establecimientos que actualmente cuentan con una conexión limitada o que directamente no tienen acceso a internet. Según explicó Ravier, el objetivo es que la ubicación geográfica deje de ser un impedimento para que alumnos y docentes puedan acceder a herramientas digitales, contenidos educativos y nuevas oportunidades de aprendizaje.
El programa funcionará mediante un esquema de cooperación entre el sector público y el privado. Según explicó Ravier, el servicio aportará los recursos necesarios para la primera etapa del despliegue, mientras que ENACOM tendrá a su cargo parte del financiamiento y la implementación del servicio: "Starlink realizará un aporte de 6000 kits completos de conectividad satelital, incluyendo los equipos, los accesorios, la logística y 2 años de servicio de Internet prioritario de ultrabaja latencia, con capacidad de hasta 5 terabytes de consumo por establecimiento", detalló.
La compañía de Elon Musk realizará un aporte valuado en aproximadamente u$s10 millones, que permitirá instalar la infraestructura necesaria para que cada escuela incluida en el programa pueda contar con conexión satelital de alta capacidad.
Por su parte, el Fondo del Servicio Universal administrado por ENACOM aportará alrededor de u$s12 millones para financiar el tercer año del servicio, además de cubrir la instalación de los equipos, el soporte técnico y el monitoreo de la red.