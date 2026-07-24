La Policía de Salta desarticuló una organización narcocriminal y secuestró más de 190 kilos de cocaína

El Ministerio de Seguridad, a través de la Policía de Salta y la Dirección General de Drogas Peligrosas, desarticuló una organización dedicada al narcotráfico tras una investigación de varios meses, desarrollada en un trabajo articulado con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

La causa fue dirigida por la Unidad Fiscal Federal y se enmarca en las acciones impulsadas por el ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, quien desde el inicio de su gestión destacó el compromiso de dar batalla al narcotráfico y fortalecer la lucha contra las organizaciones criminales.

La investigación tuvo su primera intervención sobre la ruta nacional 9/34, a la altura del peaje Cabeza de Buey, donde efectivos de la Policía de Salta interceptaron una camioneta que transportaba más de 100 paquetes de cocaína ocultos en distintos sectores del vehículo. En el mismo procedimiento también fue interceptado otro vehículo vinculado a la investigación, lo que permitió avanzar con las medidas judiciales que derivaron en diez allanamientos simultáneos en Salta Capital y Cerrillos.

Como resultado de la investigación se secuestraron más de 190 kilogramos de cocaína, equivalentes a más de un millón y medio de dosis, además de alrededor de 10 millones de pesos, dólares estadounidenses, armas de fuego, vehículos, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa. Siete personas mayores de edad fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia.

El operativo fue supervisado por el secretario de Seguridad, Juan Ignacio Vílchez, y acompañado por el jefe y subjefe de Policía, Walter Osvaldo Toledo y Guido Enrique Burgos y el director General de Drogas Peligrosas Juan Contreras.

El procedimiento reafirma el compromiso del Gobierno provincial, a traves del Ministerio de Seguridad a cargo de Nicolás Avellaneda, en la lucha contra el narcotráfico, a través del trabajo permanente de la Policía de Salta y sus unidades especializadas.