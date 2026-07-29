Volcó un bote en las Cataratas del Iguazú y murió un turista

Una persona murió, al menos otras dos permanecen heridas y una se encuentra desaparecida después del vuelco de un bote en el lado brasileño de las Cataratas del Iguazú, por el cual las autoridades desplegaron un amplio operativo. La víctima se trata de un joven neerlandés que se trasladaba junto a su familia.

De acuerdo con la información difundida por medios brasileños, el accidente ocurrió durante un paseo privado del servicio Macuco Safari. La embarcación, un gomón, trasladaba al menos a seis integrantes de una familia oriunda de Países Bajos cuando, por causas que todavía no fueron determinadas, dio vuelta campana en el cauce del río. La información difundida señala que uno de los integrantes de la familia, un joven de 26 años, falleció por causa del accidente.

Seis turistas tomaron esta embarcación de forma privada. Es un momento crítico en las Cataratas por el caudal de agua. Una persona fue rescatada del agua pero murió porque se ahogó, mientras que una persona fue trasladada de forma urgente. También hay un turista desaparecido y por eso trabajan las autoridades desde este mediodía.

Tras el siniestro, bomberos brasileños desplegaron un operativo de rescate con la colaboración de lanchas y personal de la empresa concesionaria que opera las excursiones náuticas en el lado argentino de las Cataratas.