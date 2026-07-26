Berlín: Un muerto y 14 heridos tras ser atropellados en el Desfile del Orgullo

Un ataque fatal sucedió en Berlín, en medio de un Desfile del Orgullo, cuando un auto avanzó sobre los manifestantes y dejó como saldo un muerto y 14 heridos graves, según las autoridades alemanas.

El automóvil irrumpió a toda velocidad en el parque Tiergarten aplastando a parte de la multitud que participaba de la Marcha del Orgullo LGTBI conocida en el país como Christopher Street Day (CSD). Trascendió que hay un detenido, y se buscan más sospechosos del atentado.

El hecho sucedió a las 22 del sábado 25 de julio en la calle Lennéstrasse de la capital alemana, en una zona aledaña al parque donde las personas avanzaban hacia la Puerta de Brandeburgo.

Según los testimonios recogidos por los medios locales, se trató de un auto color blanco que avanzó a gran velocidad sobre los asistentes, y luego del impacto el conductor se habría bajado del rodado y se habría escapado a pie,