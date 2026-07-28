Barracas Central separó del plantel a Gonzalo Morales

El club Barracas Central informó que separó de su plantel profesional a Gonzalo Morales, el delantero que fue denunciado por ejercer violencia de género contra su expareja, Karen, quien presentó el caso ante la Justicia. La acusación se conoció pocas horas después de que el exfutbolista de Boca marcara el gol con el que su equipo venció a River por el Torneo Clausura 2026.

En un comunicado, el Guapo confirmó la medida mientras se desarrolla la investigación judicial: "El Club Atlético Barracas Central informa que, ante la formalización de una denuncia en la Justicia contra el futbolista Gonzalo Morales, actualmente a préstamo en nuestra institución, y como medida preventiva, se ha resuelto separarlo del plantel profesional de Primera División hasta tanto se esclarezcan los hechos y avancen las actuaciones judiciales correspondientes".

En tal sentido, la institución reafirmó su postura. "Como fue manifestado en el comunicado oficial emitido con anterioridad, la institución reafirma su absoluto rechazo a toda forma de violencia de género y renueva su compromiso con el respeto, la integridad y los valores que deben regir dentro y fuera del ámbito deportivo", expresó.

"En ese sentido, Barracas Central continuará colaborando con las autoridades competentes en todo aquello que resulte necesario para el esclarecimiento de los hechos y actuará con la responsabilidad que la situación requiere, adoptando las medidas que correspondan en función de la evolución de las actuaciones judiciales, siempre con pleno respeto por el debido proceso y las decisiones que adopte la Justicia", completó en esta línea.