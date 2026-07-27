Boca perdió 3-0 con Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza por su debut en la Zona A del Torneo Clausura 2026, por lo que sufrió un duro golpe en la primera fecha del campeonato con varios suplentes y cayó con goles de Braian Sánchez, Antony Alonso y Alexander Díaz en el primer tiempo. El Xeneize tuvo una amplia posesión de la pelota pero careció de ideas para atacar claramente al Malevo.

Con la derrota contra el Malevo, el Xeneize empezó con el pie izquierdo el Clausura y luego del encuentro con O'Higgins enfrentará a Estudiantes en La Plata el 5 de agosto desde las 19. Por su parte, los de Duró sumaron sus primeros tres puntos y ahora visitarán a Defensa y Justicia en Florencio Varela el miércoles a partir de las 17.