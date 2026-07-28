Javier Milei viajó a Perú para asistir a la asunción de Keiko Fujimori

La actividad oficial en territorio peruano comenzará el martes a las 11 —las 13 en la Argentina— con una reunión bilateral entre el jefe de Estado argentino y la hasta entonces presidenta electa.
El presidente Javier Milei viajó este lunes por la noche hacia Lima para asistir a la asunción de Keiko Fujimori como mandataria de Perú. El jefe de Estado, además, recibirá el título de Doctor Honoris Causa en la Universidad San Martín de Porres.
Posteriormente, a las 12.45, Milei presenciará la ceremonia de "Juramentación y toma de mando supremo" de Fujimori en la sede del Congreso del país andino.
Por la tarde, a las 16, el mandatario asistirá al acto académico de la Universidad San Martín de Porres. En esa institución educativa, las autoridades le entregarán la máxima distinción honorífica.
Durante el cierre de la jornada universitaria, el Presidente ofrecerá unas palabras de agradecimiento ante el público presente. Tras esta actividad, concluirá su agenda en la capital peruana.