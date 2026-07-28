Javier Milei viajó a Perú para asistir a la asunción de Keiko Fujimori

El presidente Javier Milei viajó este lunes por la noche hacia Lima para asistir a la asunción de Keiko Fujimori como mandataria de Perú. El jefe de Estado, además, recibirá el título de Doctor Honoris Causa en la Universidad San Martín de Porres.

La actividad oficial en territorio peruano comenzará el martes a las 11 —las 13 en la Argentina— con una reunión bilateral entre el jefe de Estado argentino y la hasta entonces presidenta electa.