Los afiliados a IPS obtendrán beneficios exclusivos en diversos comercios de Salta

El Instituto Provincial de Salud de Salta y la Cámara de Comercio e Industria de Salta firmaron un convenio de cooperación institucional para poner en marcha el programa de beneficios “Tu Credencial Digital te da más”.

El anuncio fue encabezado por el presidente del Instituto Provincial de Salud de Salta, Dr. Martín Baccaro, y el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, Gustavo Herrera, quienes destacaron la importancia del trabajo conjunto entre ambas instituciones para brindar más beneficios a los afiliados y, al mismo tiempo, fortalecer la actividad comercial de la provincia.

A partir de este acuerdo, los establecimientos que adhieran al programa podrán ofrecer un 10% de descuento sobre las compras a los afiliados del IPS que acrediten el uso de la Credencial Digital en sus dispositivos móviles, además quienes realicen compras con este beneficio podrán cargar sus tickets o facturas en la web beneficiossalta.com.ar, y participar de tres sorteos por 100.000, 200.000 y 300.000 pesos, a realizarse el último viernes de cada mes.

La iniciativa representa una acción conjunta que busca generar un impacto positivo tanto para los afiliados que accederán a un beneficio económico directo como así también a la cadena comercial que podrá ofrecer sus productos y servicios a una masa de más de 250.000 afiliados.

Asimismo, el convenio contribuirá a fortalecer el proceso de modernización que impulsa el IPS, promoviendo el uso de la aplicación oficial desde donde los afiliados pueden acceder a su credencial digital y realizar diversas gestiones de manera rápida, segura y sin necesidad de concurrir a una oficina.

Puesta en marcha del convenio

Durante la presentación se informó que a partir de hoy y hasta el próximo 8 de agosto estará abierto el proceso de adhesión para los comercios asociados a la Cámara.

Una vez concluida la etapa de adhesión se pondrá en marcha el Programa y los comercios adheridos contarán con una identificación en sus establecimientos.

Con este acuerdo, el Instituto Provincial de Salud continúa ampliando los servicios y beneficios destinados a sus afiliados, consolidando alianzas estratégicas con instituciones del sector privado y promoviendo herramientas digitales que simplifican la gestión y mejoran la experiencia de quienes integran la obra social provincial.