Brindarán un conversatorio sobre TDAH en el Teatro Municipal

La Municipalidad de Salta, a través de la Dirección General de Discapacidad, invita a participar del conversatorio «Convivir con el TDAH: desafíos cotidianos y estrategias de acompañamiento», que se desarrollará el viernes 31, de 17 a 19, en el Teatro Municipal, ubicado en avenida Paraguay 1240.

El encuentro será un espacio de intercambio destinado a comprender el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), compartir estrategias para su acompañamiento e inclusión y responder las consultas de las familias, docentes, profesionales de la salud y de todas las personas interesadas en la temática.

La directora general de Discapacidad, Tania Saravia, explicó que la iniciativa surge a partir de las inquietudes que reciben diariamente en el espacio de contención de la dependencia municipal. «Es importante poner estos temas en agenda y generar espacios donde las familias puedan acceder a información, orientación y herramientas para acompañar a las personas con esta condición», expresó.

Durante la jornada disertarán la psicóloga Elizabeth Guerrero, la psicopedagoga Sandra Ríos y el profesor Cristian Santa Cruz, integrante de Espectro Salta – Adultos Autistas.

Los especialistas abordarán las distintas manifestaciones del TDAH, sus características, el recorrido desde la etapa escolar hasta la vida adulta, la comorbilidad con otros diagnósticos —especialmente con el trastorno del espectro autista— y la importancia de una evaluación integral para arribar a un diagnóstico oportuno.

La actividad es gratuita y abierta al público. Quienes deseen obtener certificado de asistencia podrán inscribirse previamente comunicándose al 3876832268, aunque también se podrá asistir de manera directa el día del encuentro.