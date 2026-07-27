El Corso de Invierno hizo vibrar el parque San Martín

Se llevó adelante con gran éxito una nueva edición del tradicional Corso de Invierno, una propuesta que ya se convirtió en un clásico del calendario turístico y cultural del receso invernal en la capital.

El despliegue de las agrupaciones tuvo lugar en el corazón del parque San Martín, sobre las calles Santa Fe y Mendoza, espacio que se transformó en un corsódromo. Desde tempranas horas de la tarde, vecinos de distintos barrios y visitantes de diversas provincias se apostaron a lo largo del circuito para disfrutar del paso de las comparsas, murgas y caporales.

El ritmo de las tumbadoras, el brillo de los trajes y la contagiosa energía de los bailarines le pusieron calor a la jornada, logrando que grandes y chicos compartieran una tarde de fiesta, juegos con nieve y pura recreación familiar.