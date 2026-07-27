El Corso de Invierno hizo vibrar el parque San Martín

Una multitud de salteños y turistas se congregó en la intersección de las calles Santa Fe y Mendoza para disfrutar de este clásico de la temporada. El evento permitió vivir una tarde diferente repleta de ritmo, baile y diversión para toda la familia.
LocalesHace 1 horaprensaprensa

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Se llevó adelante con gran éxito una nueva edición del tradicional Corso de Invierno, una propuesta que ya se convirtió en un clásico del calendario turístico y cultural del receso invernal en la capital.

El despliegue de las agrupaciones tuvo lugar en el corazón del parque San Martín, sobre las calles Santa Fe y Mendoza, espacio que se transformó en un corsódromo. Desde tempranas horas de la tarde, vecinos de distintos barrios y visitantes de diversas provincias se apostaron a lo largo del circuito para disfrutar del paso de las comparsas, murgas y caporales.

El ritmo de las tumbadoras, el brillo de los trajes y la contagiosa energía de los bailarines le pusieron calor a la jornada, logrando que grandes y chicos compartieran una tarde de fiesta, juegos con nieve y pura recreación familiar.

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