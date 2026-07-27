Denuncian penalmente a Javier Milei por malversación de fondos públicos

Dos abogados denunciaron penalmente al presidente Javier Milei por presunta malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público, al considerar que el viaje oficial que realizó a Brasil para participar de un acto del espacio político de Bolsonaro tuvo un carácter partidario y fue financiado con recursos del Estado.

La denuncia consigna que el mandatario utilizó “el avión presidencial, la comitiva oficial y fondos del erario público” para asistir a un acto opositor en la República Federativa de Brasil, en apoyo a la candidatura de Flávio Bolsonaro, lo que implicó un desvió recursos públicos de su finalidad específica.

La presentación judicial pone el foco en las declaraciones que Milei realizó durante el acto político en San Pablo. Los denunciantes remarcaron que el Presidente calificó al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, de “presidiario”, mientras que al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes lo llamó “basura calva”.