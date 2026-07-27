El gobierno de Brasil convocó al embajador argentino tras los insultos de Milei contra Lula da Silva

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil convocó este domingo al embajador argentino en Brasilia, Guillermo Daniel Raimondi, para exigirle explicaciones tras los ataques verbales lanzados por el presidente Javier Milei contra Luiz Inácio 'Lula' da Silva durante un acto político en San Pablo.

La escalada diplomática incluyó también la decisión del canciller brasileño Mauro Vieira de llamar a consultas a su propio embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli. A través de un comunicado oficial, las autoridades de la cancillería de Brasil expresaron su profundo malestar con una postura contundente: "No hay precedentes de un presidente extranjero que, en territorio nacional, haya acumulado agresiones y ofensas contra el jefe de estado, las instituciones democráticas, incluido el Poder Judicial, y el Pueblo brasileño".

Durante su intervención en la convención del Partido Liberal, el jefe de Estado argentino calificó a Lula de "ladrón" y "presidiario", mientras que tildó de "basura calva" al ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

Asimismo, Milei cuestionó la transparencia del oficialismo brasileño en el ámbito comercial y sostuvo: "¿Sabe quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El Gobierno de Brasil. Después vienen a hablar de interferencia. Además, jugaba un rol muy activo en la campaña del 2023. ¿Usted se olvida que los asesores de Massa eran un grupo de brasileños?".