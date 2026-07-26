El Partido de los Trabajadores (PT) contestó en duros térmicos a las críticas del presidente Javier Milei a Lula Da Silva, calificó los dichos del presidente argentino de "inadmisibles" y remarcó que "existen numerosas situaciones recientes en las que ha demostrado no estar a la altura del cargo que ostenta".
Fuerte respuesta del Partido de los Trabajadores a Milei por sus críticas a Lula Da Silva
PolíticaHace 6 horasPrensa
El PT sostuvo que "ninguna autoridad pública en Brasil está exenta de críticas, siempre y cuando estas se realicen de la manera y en el momento adecuados".
"Ninguna autoridad pública en Brasil está exenta de críticas, siempre y cuando estas se realicen de la manera y en el momento adecuados", señala en un comunicado Edinho Silva, jefe a nivel nacional del PT, el partido de Lula.
Agregó que "resulta inadmisible que un jefe de Estado extranjero visite nuestro país y se dirija a sus poderes constituidos de manera irrespetuosa", aunque afirmó que "no sorprende que el actual presidente de Argentina se comporte así. Al fin y al cabo, existen numerosas situaciones recientes en las que ha demostrado no estar a la altura del cargo que ostenta".
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