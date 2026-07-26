Fuerte respuesta del Partido de los Trabajadores a Milei por sus críticas a Lula Da Silva

"Ninguna autoridad pública en Brasil está exenta de críticas, siempre y cuando estas se realicen de la manera y en el momento adecuados", señala en un comunicado Edinho Silva, jefe a nivel nacional del PT, el partido de Lula.

Agregó que "resulta inadmisible que un jefe de Estado extranjero visite nuestro país y se dirija a sus poderes constituidos de manera irrespetuosa", aunque afirmó que "no sorprende que el actual presidente de Argentina se comporte así. Al fin y al cabo, existen numerosas situaciones recientes en las que ha demostrado no estar a la altura del cargo que ostenta".