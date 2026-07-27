El emotivo mensaje de Lionel Scaloni tras el Mundial 2026

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, destacó el desempeño de los futbolistas de la albiceleste en el Mundial 2026 pese a la derrota 1-0 en la final con España en la que el equipo jugó con garra pero no pudo defender el título que consiguió en Qatar 2022.

Scaloni publicó un mensaje en la red social Instagram en el que expuso los sentimientos que atravesó luego del torneo: "Después de una semana intensa donde se han entrelazado la tristeza con la alegría, el llanto con una sonrisa, la angustia con la tranquilidad, los nervios con la calma, puedo sentarme a escribir unas palabras, que aunque saben que no me gustan mucho las redes puede que sea el mejor medio para hacérselo llegar". El posteo estuvo acompañado por una foto en la que se lo observa con su cuerpo técnico.

En tal sentido, destacó el corazón de los futbolistas. "Solo me sale decirles lo siento por no haberles podido traer otra copa y darles una nueva alegría que aunque sea por unos días, quizás les haga olvidar todo lo feo de la vida. Pero quiero que se queden con lo que hemos intentado mostrarles a este grupo de jugadores, mis guerreros, como así los definía cuando le hablaba de ellos a mi esposa", expresó.

"El esfuerzo, las ganas, el querer, el yo puedo, el no bajar los brazos (aunque todo se ponga cuesta arriba) el darlo todo (aunque ya no tengas más) el aguantar baldazos de agua fría (DE GENTE QUE NO NOS CONOCE) el saber estar, el querer seguir de pie cuando las piernas ya no obedecen a tu cerebro. Eso es el verdadero trofeo", agregó en esta línea.