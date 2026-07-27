El comunicado de Barracas Central por la denuncia de violencia de género contra Gonzalo Morales

Barracas Central publicó un comunicado en relación a la denuncia por violencia de género realizada durante las últimas horas contra Gonzalo Morales, autor del gol del triunfo ante River en el Monumental.

El club informó que está al tanto de "los hechos de público conocimiento" que involucran al delantero, al tiempo que manifestó "su más enérgico rechazo a toda forma de violencia de género" y reafirmó "su compromiso con el respeto, la igualdad, la intedridad y los valores dentro y fuera del ámbito deportivo".

"Asimismo, el club se encuentra siguiendo de cerca la evolución de la situación y, una vez que se confirme la existencia de una denuncia formal y se tome conocimiento de las actuaciones correspondientes, se pondrá a derecho y adoptará las medidas institucionales que resulten pertinentes, colaborando con las autoridades competentes en todo aquello que resulte necesario", continúa el escrito del Guapo.

Finalmente, Barracas comunicó que "actuará con la responsabilidad, la prudencia y el compromiso que las circunstancias requieren, siempre en resguardo de los principios y valores que representa la institución".