La Selección de España derrotó a Argentina en la final del Mundial 2026 en buena ley, pero el Grupo de Copenhague, el cual monitorea la integridad de las competencias, alertó por dos partidos donde detectaron movimientos millonarios respecto al mercado de apuestas.

El medio estadounidense The Athletic fue quien explicó que los dos casos que involucran a España son del empate sin goles ante Cabo Verde y el gol anulado a Ferrán Torres en el partido ante Arabia Saudita.

En el primero, se registró un movimiento de u$s4,8 millones en una plataforma muy popular apostados a que España no conseguiría la victoria, una cifra que despertó las alarmas de los investigadores. En el segundo caso, la revisión del VAR se extendió durante casi tres minutos y medio y generó actividad inusual en los mercados de apuestas.

En cuanto a apuestas a nivel Mundial, el resultado dio u$s240.000 millones, el doble que sucedió en Qatar 2026.