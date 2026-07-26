Barracas Central venció 1-0 a River por la primera fecha del Torneo Clausura

Denuncian a España por hacer trampa en el Mundial 2026
PrensaDeportesEl viernes
El Grupo de Copenhague, que monitorea la integridad de las competencias, elevó alertas en dos partidos por movimientos inusuales y se encendió la polémica.
River Plate perdió en el Estadio Monumental por 1-0 contra Barracas Central por la primera fecha del Torneo Clausura. Luego de la caída en la Copa Argentina, el Millonario volvió a sufrir una derrota con los estrenos de Nicolás Otamendi y Ángel Correa.
El tanto de la victoria para el Guapo fue obra de Gonzalo Morales a los 21 minutos del primer tiempo.