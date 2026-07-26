Javier Milei apuntó contra Lula y apoyó al hijo de Jair Bolsonaro

"Es un gran placer para mí estar en este país entre quienes comparten mi pasión por las ideas de la libertad y eso cobra especial relevancia en tiempos como este, cuando toda una nación se debate entre la liberación o una prolongación de su sometimiento absurdo”, señaló Milei en la apertura de su discurso leído.

Luego habló sobre la importancia de tener "muy claros los términos de esta batalla y lo que está en juego, porque lo que decidan en el corto plazo las urnas, sin lugar a dudas, tendrá ramificaciones en las próximas décadas. No deben elegir solo por ustedes mismos, sino por las generaciones venideras, por una historia cuyo veredicto tarde o temprano llegará y no perdona”.

Tras realizar un recorrido sobre la implementación de sus políticas macroeconómicas en Argentina, destacar la baja de la inflación y cuestionar al socialismo, el Presidente le expresó a los presentes que "Brasil aún no vivió las consecuencias más nefastas y profundas de este modelo, pero puede vivirlas si no da una vuelta de timón. ¡Confiamos en ti, Flávio, para lograr parar a la basura socialista!"

"El socialismo del siglo XXI ha hecho fuertes raíces en este país, siendo el infame Foro de São Paulo, fundado por Lula da Silva y Fidel Castro, una red transnacional clave para la diseminación del comunismo en el continente. La línea política y teórica es la misma, solo que en cada país operan con las restricciones propias de sus territorios, sus líderes y sus oposiciones", cuestionó el Presidente.

En la misma línea, Milei remarcó que "esta visión del mundo no puede tolerar tener frente a sí a quienes están ordenando a sus naciones de acuerdo a las ideas de la libertad como espejo invertido de sus mentiras. En otras palabras, nosotros les estamos demostrando todos los días que su sistema no solo es ineficiente, sino que es profundamente injusto".

"Por eso, hoy el socialismo latinoamericano está siendo erradicado elección tras elección: ¡Argentina, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, y esperemos que en octubre sea también Brasil liberal", completó el líder de La Libertad Avanza.