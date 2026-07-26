Las evacuaciones aeromédicas, coordinadas por el SAMEC y la Dirección General de Aviación Civil, permitieron derivar a tres neonatos en estado crítico desde Orán y Tartagal hacia la ciudad de Salta para recibir atención especializada.
2 mil personas participaron de la entronización del Señor y la Virgen del Milagro
LocalesHace 4 horasPrensa
En el marco del inicio de las festividades en honor a los Santos Patronos, la Policía de Salta implementó un dispositivo de seguridad.
En el marco del inicio de las festividades en honor a los Santos Patronos, la Policía de Salta implementó un dispositivo de seguridad para acompañar a los fieles que participaron de la ceremonia de entronización del Señor y la Virgen del Milagro 2026, una de las expresiones de fe más representativas de nuestra provincia.
La cobertura preventiva se desarrolló en la Catedral Basílica y sus alrededores, con el objetivo de resguardar el normal desarrollo de la celebración y brindar seguridad a quienes se congregaron para dar inicio al Tiempo del Milagro.
Aproximadamente 2 mil personas participaron de este tradicional acontecimiento religioso, que cada año convoca a miles de salteños y visitantes. La Policía de Salta acompañó la jornada con presencia preventiva, reafirmando su compromiso de estar cerca de la comunidad y de resguardar una celebración que forma parte de la identidad, la fe y las tradiciones del pueblo salteño.
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