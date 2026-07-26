2 mil personas participaron de la entronización del Señor y la Virgen del Milagro

En el marco del inicio de las festividades en honor a los Santos Patronos, la Policía de Salta implementó un dispositivo de seguridad para acompañar a los fieles que participaron de la ceremonia de entronización del Señor y la Virgen del Milagro 2026, una de las expresiones de fe más representativas de nuestra provincia.

La cobertura preventiva se desarrolló en la Catedral Basílica y sus alrededores, con el objetivo de resguardar el normal desarrollo de la celebración y brindar seguridad a quienes se congregaron para dar inicio al Tiempo del Milagro.