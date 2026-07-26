Tres vuelos sanitarios para trasladar a recién nacidos de alta complejidad

El Ministerio de Salud Pública, a través del Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) y en trabajo conjunto con la Dirección General de Aviación Civil, concretó entre el 20 y el 24 de julio tres vuelos sanitarios para el traslado urgente de pacientes neonatales que requerían atención de máxima complejidad en la Capital.

Durante la semana se efectivizaron los siguientes operativos de evacuación aérea:

Desde Orán: Un paciente recién nacido de 2 días de vida, con diagnóstico de prematurez extrema y enfermedad de membrana hialina (EMH), asistido con respiración mecánica (ARM).

Desde Tartagal: Un paciente de 3 días de vida, cursando un cuadro de sepsis con requerimiento de asistencia respiratoria mecánica (ARM).

Desde Tartagal: Un paciente de 2 días de vida, con diagnóstico de prematurez y atresia de esófago, patología congénita que requiere intervención quirúrgica y abordaje multidisciplinario.