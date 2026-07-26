Tres vuelos sanitarios para trasladar a recién nacidos de alta complejidad
El Ministerio de Salud Pública, a través del Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) y en trabajo conjunto con la Dirección General de Aviación Civil, concretó entre el 20 y el 24 de julio tres vuelos sanitarios para el traslado urgente de pacientes neonatales que requerían atención de máxima complejidad en la Capital.
Durante la semana se efectivizaron los siguientes operativos de evacuación aérea:
Desde Orán: Un paciente recién nacido de 2 días de vida, con diagnóstico de prematurez extrema y enfermedad de membrana hialina (EMH), asistido con respiración mecánica (ARM).
Desde Tartagal: Un paciente de 3 días de vida, cursando un cuadro de sepsis con requerimiento de asistencia respiratoria mecánica (ARM).
Desde Tartagal: Un paciente de 2 días de vida, con diagnóstico de prematurez y atresia de esófago, patología congénita que requiere intervención quirúrgica y abordaje multidisciplinario.
Los tres pacientes fueron recibidos en la capital salteña por equipos médicos y ambulancias del SAMEC equipadas con unidades de terapia intensiva neonatal, garantizando el soporte vital continuo hasta su ingreso en las áreas de cuidados críticos del Hospital Materno Infantil.
El servicio de aviación sanitaria resulta clave para la red provincial de salud, ya que permite reducir drásticamente los tiempos de derivación en situaciones donde la ventana terapéutica es determinante para la supervivencia del paciente. Ante las distancias geográficas de Salta, el trabajo articulado entre el SAMEC y la aviación provincial asegura que la alta complejidad médica esté al alcance de cada habitante de la provincia, independientemente del lugar donde se encuentre.
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación