Fuerte mensaje de monseñor Cargnello

Durante la homilía, el arzobispo de Salta puso el foco en el escenario internacional atravesado por guerras y conflictos. Advirtió que existen más de treinta enfrentamientos bélicos, aunque la atención pública suele concentrarse en la guerra entre Rusia y Ucrania y en lo que ocurre en Oriente Medio.

“Es necesario pedirle a Dios la sabiduría para ver qué es bueno, qué es malo y seguir el bien”, expresó Cargnello ante los fieles.

El mensaje también estuvo dirigido a la situación que atraviesa la Argentina. El arzobispo consideró que las dificultades para dialogar no se limitan al ámbito político, sino que alcanzan diferentes espacios de la vida cotidiana.