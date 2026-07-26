Fuerte mensaje de monseñor Cargnello

Monseñor Mario Antonio Cargnello llamó a recuperar el diálogo, la sabiduría y el compromiso con la paz.
LocalesHace 8 horasPrensaPrensa
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Durante la homilía, el arzobispo de Salta puso el foco en el escenario internacional atravesado por guerras y conflictos. Advirtió que existen más de treinta enfrentamientos bélicos, aunque la atención pública suele concentrarse en la guerra entre Rusia y Ucrania y en lo que ocurre en Oriente Medio.

“Es necesario pedirle a Dios la sabiduría para ver qué es bueno, qué es malo y seguir el bien”, expresó Cargnello ante los fieles.

El mensaje también estuvo dirigido a la situación que atraviesa la  Argentina. El arzobispo consideró que las dificultades para dialogar no se limitan al ámbito político, sino que alcanzan diferentes espacios de la vida cotidiana.

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