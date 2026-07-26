Una policía se quitó la vida frente a una comisaría de La Matanza

Todo ocurrió en la puerta de la dependencia policial San Carlos, donde la mujer había llegado después de que su expareja fuera a denunciarla por daños.

El hombre de 27 años se presentó junto a sus padres en esa sede de la calle Bedoya al 3400 para denunciar a su exnovia, la oficial primera Leila Salomé Sosa, de 37.

Según su relato, ella había llegado a su casa y le rompió los vidrios de su auto y del vehículo de su padre.

Mientras el denunciante era entrevistado por el personal policial, Sosa llegó a la comisaría en un estado de visible alteración y permaneció unos minutos en la vereda a la espera de dar su versión de los hechos.

Sin embargo, cuando la oficial de servicio retomó la entrevista con el denunciante, se escuchó una detonación. Los efectivos salieron de inmediato y constataron que la policía se había efectuado un disparo en la cabeza con su arma reglamentaria.

Pocos minutos después, una ambulancia acudió a la escena y la trasladó de urgencia al Hospital Paroissien, donde entró sin vida.