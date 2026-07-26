Una policía se quitó la vida frente a una comisaría de La Matanza
Una oficial de la Policía de la Ciudad se mató este sábado al dispararse en la cabeza frente a una comisaría del partido bonaerense de La Matanza.
El hombre de 27 años se presentó junto a sus padres en esa sede de la calle Bedoya al 3400 para denunciar a su exnovia, la oficial primera Leila Salomé Sosa, de 37.
Según su relato, ella había llegado a su casa y le rompió los vidrios de su auto y del vehículo de su padre.
Mientras el denunciante era entrevistado por el personal policial, Sosa llegó a la comisaría en un estado de visible alteración y permaneció unos minutos en la vereda a la espera de dar su versión de los hechos.
Sin embargo, cuando la oficial de servicio retomó la entrevista con el denunciante, se escuchó una detonación. Los efectivos salieron de inmediato y constataron que la policía se había efectuado un disparo en la cabeza con su arma reglamentaria.
Pocos minutos después, una ambulancia acudió a la escena y la trasladó de urgencia al Hospital Paroissien, donde entró sin vida.