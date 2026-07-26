La foto es una representanción gráfica tridimensional desarrollada por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) en cooperación con la Agencia Espacial Europea (ESA), y otras agencias internacionales.
La NASA aclara la imagen viral de la Tierra y su supuesta deformación
SociedadHace 5 horasPrensa
La agencia espacial estadounidense compartió un "geoide" tridimensional basado en datos satelitales para visualizar cambios en la gravedad planetaria.
Una impactante imagen de la Tierra llamaron la atención de millones de usuarios en las redes sociales. Mientras algunos lo presentaron como la "verdadera forma" de nuestro planeta, con una apariencia rugosa y con "deformaciones", la NASA explicó que se trata de un concepto científico llamado geoide.
Muestra el "geoide", un modelo basado en 15 años de datos satelitales que ilustra cómo varía el campo gravitatorio en el planeta. Las imperfecciones visibles son una exageración científica para poder apreciar el fenómeno.
El objetivo es no mostrar la superficie rocosa ni los continentes, sino hacer una cartografía del campo gravitorio terrestre con la mayor precisión lograda hasta el día de hoy.
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