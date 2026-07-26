Se supo el regalo de Lionel Messi para sus compañeros de la Selección argentina

En su cuenta oficial de TikTok, @_kelci.rose_ compartió un clip donde sostiene una funda matera de color marrón con los logos de la AFA y el Mundial 2026: "Necesito mostrarles algo realmente genial, lo van a amar".

"Seguramente me vieron poner esto en mis historias de Instagram. Esto es un bolso personalizado de Marcos, que tiene su nombre en él", continuó Kelci y contó que cada uno de los miembros de plantel recibió el bolso personalizado como regalo de Lionel Messi.

Al abrir el bolso tipo matero, la joven sacó un termo Stanley de color dorado, una bombilla, un mate también de color dorado y un paquete de yerba. "Marcos me lo dio para mantenerlo a salvo y llevarlo de regreso a Miami", aseguró.