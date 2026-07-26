Pilotos de Salta, Jujuy y Tucumán se darán cita en el kartódromo de Campo Santo

Hoy el circuito Nicolás Vuyovich de Campo Santo será escenario de uno de los encuentros más convocantes del automovilismo local. La quinta presentación del Campeonato Salteño de Karting, que rendirá homenaje con el Gran Premio "Tonino Balestrieri", reunirá a los principales exponentes de las categorías Escuela, Junior, Senior, y Máster 390.

El lanzamiento oficial estuvo a cargo del secretario de Deportes, Ignacio García Bes, y del presidente del Club Salteño de Kart, Alfredo Lestard, quienes valoraron la participación de representantes de toda la región.

Durante el anuncio, García Bes invitó a la comunidad a acompañar el evento: "será un fin de semana muy especial por el nivel en pista y la presencia de delegaciones de provincias vecinas. Esperamos a las familias en el kartódromo para compartir un gran momento".

Por su parte, Lestard detalló el itinerario: las pruebas libres y clasificaciones iniciarán a las 10 horas, las competencias decisivas se disputarán desde las 13 y la entrega de premios culminará la jornada hacia las 15.