La morosidad de las familias subió a 12,8% en mayo

En tanto, en durante el quinto mes del año el coeficiente de irregularidad de las financiaciones a empresas ascendió a 3,5%, 0,1% por encima del nivel del mes previo (+2,5% interanual).

Al momento de analizar la situación de cada de financiamiento por línea, se observa que el mayor ratio de irregularidad entre hogares la tienen los créditos personales, que alcanzaron en mayo un nivel de mora del 15,9% (10,4 puntos más que igual mes del año pasado). Seguido de tarjetas de crédito (13,1%), los préstamos con garantía prendaria (7,7%). Completan la lista los créditos con garantía hipotecaria (1,6%) y otros (39,3%).