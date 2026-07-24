Los empleados de comercio acordaron un aumento salarial del 5,7% en tres tramos

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) y las cámaras empresarias del sector pactaron un aumento salarial del 5,7% para los trabajadores del rubro, con el objetivo de resguardar el poder adquisitivo frente a la evolución de los precios.

El esquema de recomposición de sueldos se dividirá en tres tramos iguales del 1,9% cada uno. El primer pago se aplicará con los salarios de julio, el segundo con los de agosto y el último con los haberes de septiembre de 2026.

Las partes fijaron además una asignación extraordinaria por única vez de $50.000, de carácter no remunerativo. Este monto se abonará en dos cuotas iguales de $25.000 junto con los sueldos de julio y de agosto.

Con estos incrementos, el salario de la categoría más baja del convenio alcanzará los $1.282.023 en el mes de julio. Asimismo, los firmantes decidieron prorrogar la paulatina incorporación a las escalas básicas de la suma fija no remunerativa de $120.000, en seis cuotas a partir de diciembre.