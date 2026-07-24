River anunció la contratación de Ángel Correa

Después de una compleja negociación, que registró muchas idas y vueltas, River oficializó la llegada del delantero Ángel Correa, quien llega procedente de Tigres de Monterrey como refuerzo de jerarquía para el plantel que dirige Eduardo “Chacho” Coudet.

El club millonario adelantó que “en las próximas horas, el delantero realizará la revisión médica correspondiente para poder firmar su contrato y convertirse en jugador de la institución”.

Con su llegada, Correa se convertirá en el cuarto campeón del mundo en Qatar 2022 que integrará el actual plantel de River junto con los defensores Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña.