La sede central del ente ampliará su atención por una semana más

Ante la importante demanda registrada durante la primera semana de implementación de la atención en horario corrido, el Ente resolvió mantener la atención al público de 08:00 a 19:00 horas en su sede central de Mitre 1231, desde el lunes 27 y hasta el viernes 31 de julio.

La medida fue adoptada para facilitar la postulación al Bono Eléctrico Provincial para Jubilados y Pensionados 2026 y demás beneficios sociales administrados por el Organismo. Durante esta semana fueron atendidos entre 500 y 700 usuarios por día, quienes realizaron consultas, iniciaron postulaciones y recibieron asesoramiento personalizado.

El secretario de Usuarios, Consumo y Abordaje Territorial del Ente, Pedro de los Ríos, destacó el resultado obtenido. «El balance es muy positivo. Esta semana recibimos usuarios durante la mañana y la tarde. Cumplimos el objetivo de atender a cada uno de ellos en menos de quince minutos.»

Asimismo, informó que el horario extendido continuará únicamente durante la próxima semana y recordó que los beneficios mantienen plazos de postulación mucho más amplios. «La semana que viene también vamos a estar con este horario extendido desde las 08:00 hasta las 19:00 horas. Esta modalidad es excepcional y se aplicará solamente durante estas dos semanas. Las postulaciones pueden realizarse durante todo el año. El Bono Eléctrico Provincial para Jubilados y Pensionados 2026 podrá solicitarse hasta el 30 de diciembre, mientras que el Subsidio Provincial permanece habilitado durante todo el año.»

De los Ríos también remarcó que la atención no se limita a la ciudad de Salta, sino que se encuentra disponible en distintos puntos de la provincia. «Actualmente las postulaciones no solamente se toman en Capital, sino también en nuestras delegaciones y oficinas del interior. Además, contamos con convenios de colaboración firmados con Municipalidades, Concejos Deliberantes y fundaciones en distintos puntos de la provincia.»

En relación con las consultas más frecuentes, explicó que uno de los principales inconvenientes detectados es que muchos interesados no son titulares del servicio de energía eléctrica, requisito indispensable para acceder a determinados beneficios sociales.

Por ese motivo, informó que, a partir del lunes 27 de julio, EDESA implementará un trámite simplificado de cambio de titularidad, destinado a facilitar el acceso de los usuarios a los beneficios administrados por el Ente.

Para iniciar ese trámite en las oficinas comerciales de EDESA será necesario presentar el Documento Nacional de Identidad del nuevo titular, un certificado de residencia y convivencia y abonar un costo administrativo de $50.000, que podrá financiarse en 10 cuotas incorporadas a la factura del servicio eléctrico.