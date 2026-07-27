Sáenz acusó a Nación de poner en riesgo la producción bananera

Gustavo Sáenz, cuestionó duramente este domingo una decisión del Gobierno de Javier Milei que permite el ingreso al NOA de bananas de países que tienen plagas que se sofocan con cuarentenas al señalar que si entra el hongo sigatoka a la región "se convierte en improductiva durante más de treinta años".
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Gustavo Sáenz, cuestionó duramente este domingo una decisión del Gobierno de Javier Milei que permite el ingreso al NOA de bananas de países que tienen plagas que se sofocan con cuarentenas al señalar que si entra el hongo sigatoka a la región "se convierte en improductiva durante más de treinta años".

"Eso es una locura de algun funcioanrio nacional que desde un escritorio deroga de un plumazo con un decreto algo que viene protegiendo a la producción bananera a nivel fitosanitario", alertó.

El mandatario se refiere a una resolución, la 114, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca que el lunes 20 de julio eliminó ocho normativas de regulación de diferentes actividades agropecuarias al considerarlas obsoletas o que ya han cumplido con el objetivo por los cuales habían sido dictadas.

"Hay que defender a los productores y a la tierra", sostuvo el mandatario. Y, en ese sentido, arremetió contra los funcionarios que buscan la desregulación estatal e impulsan las denominadas leyes hojarascas a que se interioricen de los temas con las autoridades y productores de las provincias.

Fuente: Clarín

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