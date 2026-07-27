Sáenz acusó a Nación de poner en riesgo la producción bananera
LocalesHace 4 horasPrensa
Gustavo Sáenz, cuestionó duramente este domingo una decisión del Gobierno de Javier Milei que permite el ingreso al NOA de bananas de países que tienen plagas que se sofocan con cuarentenas al señalar que si entra el hongo sigatoka a la región "se convierte en improductiva durante más de treinta años".
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La jornada se llevará a cabo este martes 28, de 17 a 21, en la explanada del Cabildo. El objetivo es visibilizar el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, promover la inclusión y generar mayor comprensión sobre esta condición, especialmente en el ámbito escolar.
Mañana habrá una nueva jornada de adopción
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Será en el hotel Las Vegas, ubicado en la calle Ituzaingó 84, en el horario de 16 a 18. El objetivo es promover el cuidado adecuado de los animales de compañía y concientizar a la comunidad. Se realizarán vacunaciones antirrábicas.