La Provincia de Salta alcanzó un nuevo récord de trasplantes de médula ósea en adultos

El Ministerio de Salud Pública, a través del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (CUCAI Salta), informa la realización de dos nuevos trasplantes de médula ósea en pacientes adultos en el Centro de Alta Complejidad IMAC de la ciudad de Salta. Con estas intervenciones, la provincia alcanzó un nuevo récord de siete trasplantes de médula ósea en adultos durante 2026, superando de manera significativa la cifra de todo el año 2025, período en el que se registraron cuatro procedimientos de este tipo.

Ambas prácticas correspondieron a trasplantes autólogos (autotrasplantes), procedimiento donde se recolectan e infunden las propias células madre hematopoyéticas del paciente. Este método representa una alternativa terapéutica de alta complejidad para abordar diversas patologías oncohematológicas severas.

Paralelamente, el organismo provincial trabaja en coordinación continua con los equipos médicos tratantes y la institución sanatorial en la evaluación clínica de otros tres pacientes adultos. De mantenerse las condiciones médicas adecuadas y una evolución favorable, los nuevos trasplantes se concretarán en el transcurso de los próximos días.

Fortalecimiento del sistema público-privado

Estos avances se enmarcan en el proceso de consolidación del Programa Provincial de Trasplante de Médula Ósea, articulado entre el Ministerio de Salud Pública, CUCAI Salta, el Instituto Nacional Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) y las instituciones privadas locales habilitadas.

El desarrollo de esta capacidad operativa en la provincia responde al convenio prestacional vigente con el IMAC, impulsado por la cartera sanitaria provincial. Esta estrategia permite efectuar las intervenciones en el ámbito local, garantizando que tanto pacientes con cobertura como aquellos sin obra social puedan acceder al tratamiento en Salta, evitando traslados y estadías prolongadas en centros de Buenos Aires, Córdoba o Rosario, con la consecuente reducción del desarraigo familiar.

Asimismo, desde CUCAI Salta destacaron el acompañamiento presupuestario y logístico del Ministerio de Salud Pública de la Provincia para garantizar el acceso oportuno a medicación de alto costo y los esquemas de cofinanciación requeridos junto al INCUCAI.