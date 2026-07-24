El Hospital Señor del Milagro modernizó su servicio de emergencia

El nuevo servicio de emergencia del Hospital Señor del Milagro ya se encuentra en pleno funcionamiento. La semana pasada el gobernador Gustavo Sáenz inauguró las obras de refuncionalización y modernización de la Guardia del nosocomio, que cuenta con 131 años de historia.

La obra financiada íntegramente con fondos provinciales, contempla más de 600 metros cuadrados construidos, adecuando la infraestructura del hospital a la demanda asistencial del área metropolitana y del interior.

La puesta en marcha de estas salas tiene como meta resolver a nivel local una importante cantidad de casos que ingresaban por guardia y eran derivados al Hospital San Bernardo. La incorporación de estos quirófanos responde a una necesidad básica y elemental de adecuación para contar con la capacidad de resolver de forma segura y en su propio establecimiento las patologías quirúrgicas de su competencia.