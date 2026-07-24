El Hospital Señor del Milagro modernizó su servicio de emergencia
El nuevo servicio de emergencia del Hospital Señor del Milagro ya se encuentra en pleno funcionamiento. La semana pasada el gobernador Gustavo Sáenz inauguró las obras de refuncionalización y modernización de la Guardia del nosocomio, que cuenta con 131 años de historia.
La obra financiada íntegramente con fondos provinciales, contempla más de 600 metros cuadrados construidos, adecuando la infraestructura del hospital a la demanda asistencial del área metropolitana y del interior.
La puesta en marcha de estas salas tiene como meta resolver a nivel local una importante cantidad de casos que ingresaban por guardia y eran derivados al Hospital San Bernardo. La incorporación de estos quirófanos responde a una necesidad básica y elemental de adecuación para contar con la capacidad de resolver de forma segura y en su propio establecimiento las patologías quirúrgicas de su competencia.
Al respecto, el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, destacó la importancia del funcionamiento del nuevo servicio de emergencias en el hospital más antiguo de Salta. “La obra forma parte de la etapa 3 del plan de salud provincial. El Gobernador apunta constantemente a dar salud de calidad. Salta trabaja sobre un plan de salud. Porque la salud no es un gasto, es una inversión. Un pueblo sano es un pueblo que puede trabajar. Y si el pueblo puede trabajar, la provincia va a crecer”, afirmó.
Mangione también remarcó las obras en marcha: “Estamos terminando en el Hospital San Bernardo una obra faraónica. Trabajamos en Joaquín V. González para una terapia intensiva que nunca tuvo, estamos trabajando con el Centro Nuevo de Diálisis en Güemes, también en Orán, Tartagal y distintos sectores de la provincia. Tengo que agradecer el apoyo constante de todos los gerentes de hospitales que ponen el alma, vida y corazón, siempre tratando de salir adelante. La palabra del Gobernador es salud federal igualitaria en cada rincón de la provincia”, destacó.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Sergio Camacho, subrayó la inversión sostenida. “Desde que el gobernador Sáenz está al frente de la provincia se invirtieron más de 2 mil millones de dólares en salud”, indicó.
“Ahora en el hospital más antiguo de la provincia se trabaja con una nueva guardia con un nuevo esquema de showroom para la atención de la guardia, con una inversión de 1.600 millones, con más de 600 metros cuadrados construidos y en proceso de construcción ya terminado desde el punto de vista de la infraestructura, faltando equipar los quirófanos y al mismo tiempo la sala de tuberculosis. Al mismo tiempo visitamos el avance de la sala para enfermedades infecciosas y prontamente llegarán los equipos para terminar de equipar los nuevos quirófanos”, detalló.
“Estamos rompiendo la inercia en un lugar donde durante décadas no se hizo nada. Seguiremos avanzando y renovando este y los demás nosocomios, como el Hospital San Bernardo, la licitación de la primera etapa del Hospital de Güemes y así en cada lugar de la provincia mejorando la calidad de vida de cada uno de los habitantes”, expresó Camacho.
“La salud, la seguridad, la educación mejoran la calidad de vida de la gente. El compromiso del Gobernador y de este gobierno es un Estado presente”, concluyó el Jefe de Gabinete.
Las obras puestas en funcionamiento
Iniciativa impulsada por el gobernador Gustavo Sáenz con una inversión superior a los $1.600 millones. Se intervino en 600 metros cuadrados para la nueva Guardia de Emergencias, intervenciones en el acceso de ambulancias y pacientes de emergencia, abarcando una superficie de 85 m2.
Sobre una superficie de 195 m2, se ejecutó la refacción de un sector de habitaciones y office de enfermería, en el que se desarrollaron quirófanos ambulatorios con una ampliación para recuperación post quirúrgica y locales de apoyo.