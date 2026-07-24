El próximo Neumatón se hará el 5 de agosto

La jornada será de 10 a 17 hs en la playa de estacionamiento del Centro Cívico Municipal, Paraguay 1240. El objetivo es evitar que las cubiertas sean arrojadas a la vía pública generando focos infecciosos. Ya se lograron acopiar más de dos mil toneladas de neumáticos fuera de uso.
LocalesHace 7 horasprensaprensa

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La 27º edición del Neumatón que organiza la Municipalidad de Salta se trasladará del 27 de julio al miércoles 5 de agosto. La jornada se realizará de 10 a 17 horas en la playa de estacionamiento del Centro Cívico Municipal (CCM), en avenida Paraguay 1240.

Ramiro Ragno, director general de Residuos Especiales, explicó que “por cuestiones de fuerza mayor debimos postergar el operativo, pero seguirá siendo de la misma modalidad donde los vecinos y empresas podrán depositar de modo seguro sus neumáticos fuera de uso”, y agregó que “hasta la fecha ya se lograron acopiar más de dos mil toneladas de neumáticos fuera de uso”.

El funcionario remarcó “la importancia de esta campaña para evitar que las cubiertas se acumulen en las viviendas o en los galpones o que sean arrojadas en baldíos, canales pluviales o en espacios públicos”. Los vecinos y las empresas que depositen los neumáticos reciben una serie de regalos.

Es importante recordar que, los NFU (neumáticos fuera de uso) son reciclados para la fabricación de cemento a través de la generación de energía calórica para los hornos correspondientes.

Por cuestiones de capacidad y logística no se reciben neumáticos de gran tamaño, como de tractores o maquinarias viales.

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