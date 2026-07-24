Boca debutó en la Sudamericana con un triunfo

Con un gol de Miguel Merentiel, Boca le ganó 1-0 a O'Higgins de Chile por el partido de ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana. El Xeneize, en el debut de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena en la Bombonera tras su vuelta al club, logró un trabajado triunfo ante un conjunto visitante que se plantó y mostró momentos de buen juego. Ahora, irá a jugar vuelta en el país trasandino para sellar la clasificación a la próxima fase. El árbitro fue el uruguayo Andrés Matonte.

El conjunto de La Ribera debe clasificar para continuar en una competencia continental en lo que resta de segundo semestre del año, que le permitiría cortar con la sequía de 18 años sin títulos internacionales. La última vez que levantó un trofeo de este tipo fue en la Recopa Sudamericana 2008, tras derrotar a Arsenal de Sarandí.

Por su parte, el conjunto chileno perdió apenas uno de sus últimos cinco partidos y se ubica en el segundo puesto de su grupo en la Copa local, aunque se sitúa en el puesto 10 de la liga. Además, llega con rodaje ya que la liga local no frenó durante la Copa del Mundo.