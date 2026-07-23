Con Paredes y sin Ascacíbar: la formación de Boca para enfrentar a O’Higgins

Paredes se reincorporó rápidamente a los entrenamientos después de disputar la final del Mundial 2026 con la Selección argentina y se puso inmediatamente a disposición del entrenador, quien decidió incluirlo desde el arranque.

El mediocampista compartirá el eje del equipo con Milton Delgado, mientras que Ascacíbar dejará la formación titular pese a haber sido parte del equipo que venció por 2 a 0 a Sarmiento por la Copa Argentina.

La otra modificación importante estará en el lateral derecho. Dylan Gorosito será titular ante la baja de Leandro Lozano, quien sufrió una molestia física durante la práctica del martes y no llegará en condiciones.

En el arco estará Álvaro Montero, uno de los refuerzos del actual mercado de pases, mientras que la defensa se completará con Nicolás Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco.

También será titular Sebastián Villa, quien ocupará uno de los sectores ofensivos y acompañará a Leonel Flores y Tomás Aranda por detrás de Miguel Merentiel, la referencia de área.

De esta manera, la formación de Boca será: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa; Miguel Merentiel.

El encuentro ante O’Higgins representa uno de los primeros grandes desafíos del segundo ciclo de Arruabarrena, que comenzó oficialmente con victoria en la Copa Argentina y ahora buscará dar otro paso en uno de los principales objetivos del semestre: la Copa Sudamericana.